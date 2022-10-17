В Беларуси утверждены правила операций с платежным программным приложением и иными платежными инструментами

В рамках реализации положений закона от 19 апреля 2022 года №164-З "О платежных системах и платежных услугах" Национальным банком утверждены правила осуществления операций с платежным программным приложением и иными платежными инструментами. Это регламентировано постановлением правления Нацбанка от 13 сентября 2022 года №342, официально опубликованным на Национальном правовом интернет-портале.

Правила определяют порядок эмиссии (создания) платежного программного приложения банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями Беларуси, а также порядок эмиссии (создания) иных платежных инструментов банками и эмитентами платежных инструментов, не являющимися банками.

Также в документе регламентирован порядок распространения платежного программного приложения и иных платежных инструментов, обязательные условия договоров, заключаемых поставщиками платежных услуг с пользователями. Кроме того, правила определяют случаи и порядок блокировки и разблокировки платежных инструментов, а также случаи, в которых пользователь имеет право требовать признания совершенной платежной операции неавторизованной.

"Закрепленные в правилах положения позволят создать условия для конкуренции платежных инструментов на рынке страны, что будет способствовать снижению стоимости платежных услуг, повышению качества обслуживания их пользователей, сокращению издержек субъектов хозяйствования при приеме платежей за товары (работы, услуги) и увеличению доли розничных безналичных расчетов", - пояснили в пресс-службе Нацбанка.