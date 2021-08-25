В Беларуси утверждены нормы расходов на ЖКУ на 2022 год

В Беларуси утверждены нормы и нормативы расходов на жилищно-коммунальные услуги на 2022 год. Это предусмотрено постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства от 28 июля 2021 года №12, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, нормы накладных расходов определены для организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, кроме организаций системы Минэнерго. Так, на собственное холодное водоснабжение эта норма определена в размере не более Br0,1799 на 1 куб.м реализованной воды. За собственное водоотведение (канализацию) - не более Br0,1375 на 1 куб.м отведенных стоков в канализацию. За собственное теплоснабжение и горячее водоснабжение в следующем году норма расходов составит не более Br10,5831 на 1 Гкал реализованной тепловой энергии. Постановлением также утверждены нормативы расходов за техническое обслуживание жилого дома, обращение с твердыми коммунальными отходами и техобслуживание лифтов.

Кроме того, определено, что нормативы технологических потерь тепловой энергии должны составлять не более 9,6%. А нормы потерь и неучтенных расходов воды будут не более 12%.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.