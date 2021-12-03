В Беларуси утверждена концепция развития системы образования до 2030 года

Правительство утвердило концепцию развития системы образования Беларуси до 2030 года. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 30 ноября 2021 года №683, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

"Обществу нужны образованные, нравственные, предприимчивые и компетентные личности, способные самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, умеющие выбирать способы сотрудничества. Они должны отличаться мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладать развитым чувством ответственности за свою судьбу и судьбу страны. Для подготовки людей с такими качествами требуется обновление национальной системы образования", - говорится в документе.

В концепции отмечено, что национальное образование Беларуси традиционно является одной из высших ценностей белорусского народа. Ведущими принципами государственной политики в сфере образования являются государственно-общественный характер управления, приоритет общечеловеческих ценностей, прав человека, гуманистического характера образования, обеспечение принципа справедливости, равного доступа к образованию, инклюзия, повышение качества образования для каждого.

Концепцией определены цели развития, основные задачи, направления развития, способы достижения целей и решения основных задач дошкольного, общего среднего, специального, профессионально-технического и среднего специального, высшего образования, дополнительного образования детей, молодежи и взрослых, кадрового обеспечения, экономики и цифровизации системы образования, воспитательной работы.

Концепция будет реализована в два этапа в соответствии с пятилетними планами и программами развития национальной системы образования.

Постановление вступило в силу 30 ноября 2021 года.

по материалам mogilevnews