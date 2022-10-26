В Беларуси утверждена форма информирования при согласовании повышения и установления регулируемых отпускных цен на товары

Министерство антимонопольного регулирования и торговли утвердило форму информирования при согласовании повышения и установления регулируемых отпускных цен на товары. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

МАРТ утвердил форму информирования государственными органами (организациями) при принятии ими решений о согласовании повышения (установления) регулируемых отпускных цен на товары.

Форма определяет единое содержание уведомлений государственных органов (организаций) или созданных ими комиссий о принятых решениях. Указанные решения в течение двух рабочих дней со дня их принятия должны быть направлены в Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Данные положения закреплены в постановлении Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 21 октября 2022 года №65 "Об установлении форм уведомлений".

Постановление №65 вступает в силу после его официального опубликования.