Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Экономика

В Беларуси утверждена форма информирования при согласовании повышения и установления регулируемых отпускных цен на товары

41 0

В Беларуси утверждена форма информирования при согласовании повышения и установления регулируемых отпускных цен на товары

Министерство антимонопольного регулирования и торговли утвердило форму информирования при согласовании повышения и установления регулируемых отпускных цен на товары. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

МАРТ утвердил форму информирования государственными органами (организациями) при принятии ими решений о согласовании повышения (установления) регулируемых отпускных цен на товары.
Форма определяет единое содержание уведомлений государственных органов (организаций) или созданных ими комиссий о принятых решениях. Указанные решения в течение двух рабочих дней со дня их принятия должны быть направлены в Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Данные положения закреплены в постановлении Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 21 октября 2022 года №65 "Об установлении форм уведомлений".

Постановление №65 вступает в силу после его официального опубликования.

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagramTikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »