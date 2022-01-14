В Беларуси утвержден размер семейного капитала

Размер семейного капитала с 1 января 2022 года вырос на 9,5% и составил Br25 995, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

В период с 1 января по 31 декабря 2021 года семейный капитал назначался в размере Br23 737,5.

"Семейный капитал в размере Br25 995 назначается семьям при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующих детей в период с 1 января по 31 декабря 2022 года", - уточнили в ведомстве.

Специалисты подчеркнули, что предоставление семейного капитала производится в размере, действующем на дату рождения третьего или последующих детей, а в случае усыновления (удочерения) - на дату усыновления (удочерения) третьего или последующих детей, то есть в день вступления в силу решения суда об усыновлении (удочерении).

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