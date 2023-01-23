В Беларуси утвержден порядок предоставления льготного кредита на первое высшее образование. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 18 января 2023 года №39 "О регулировании вопросов в сфере образования, предоставлении субсидий и финансировании расходов организаций", которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Помимо положения о порядке предоставления кредита на льготных условиях для оплаты первого высшего образования, правовым актом утверждены также положения о порядке заключения договоров о подготовке специалиста с высшим образованием, специалиста (рабочего) со средним специальным образованием за счет грантов на обучение и о порядке создания и функционирования ресурсного центра.

Первым положением определен порядок предоставления кредита на льготных условиях для оплаты первого высшего образования, которое получают на платной основе на дневной форме граждане Беларуси в государственных учреждениях высшего образования (УВО), УВО потребительской кооперации и УВО Федерации профсоюзов Беларуси.

Граждане могут получить кредит, если среднемесячный совокупный доход на каждого члена семьи, исчисленный в порядке, установленном законодательством для расчета среднедушевого дохода их семьи для предоставления государственной адресной социальной помощи, за 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи документов для получения кредита, с учетом определенных положением особенностей, не превышает 350% утвержденного бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, действующего на дату подачи документов для получения кредита.

Кредит предоставляется обучающемуся либо одному из его родителей или иному законному представителю обучающегося в белорусских рублях посредством перечисления денежных средств на текущий (расчетный) банковский счет УВО в соответствии со сроками, указанными в договоре о подготовке специалиста с высшим образованием на платной основе.

Положением в том числе урегулированы вопросы возврата денежных средств, предоставленных в форме кредита, не использованных на обучение, предоставления кредита при восстановлении обучающегося на дневную форму получения образования в УВО, а также в случае перевода в другое УВО и возврата (погашения) кредита.

Постановлением также утверждено положение, которым установлен порядок заключения договора о подготовке специалиста с высшим образованием за счет грантов на обучение, договора о подготовке специалиста (рабочего) со средним специальным образованием за счет грантов на обучение в государственных учреждениях высшего и среднего специального образования РБ, финансируемых за счет средств республиканского бюджета. Учреждение образования заключает договор о подготовке с иностранным гражданином или лицом без гражданства, законным представителем несовершеннолетнего иностранца при предъявлении документов, подтверждающих статус законного представителя, или с представителем иностранного гражданина, действующим на основании доверенности, удостоверенной нотариально, или уполномоченным должностным лицом.

При заключении договора учреждение образования обязано разъяснить его положения иностранному гражданину (лицу без гражданства), законному представителю, представителю иностранного гражданина (лица без гражданства). При необходимости для разъяснения может быть приглашен переводчик.

Постановлением №39 также утверждено положение, согласно которому определен порядок создания и функционирования ресурсного центра в учреждениях дошкольного, общего среднего и специального образования и в воспитательно-оздоровительных учреждениях.

Деятельность ресурсного центра направлена на накопление и внедрение в практику работы учреждений образования определенной административно-территориальной (территориальной) единицы материальных, методических и иных ресурсов для инновационного развития этих учреждений образования. Центр создается по одному или нескольким направлениям деятельности учреждения образования при условии наличия в нем научно-методических, материально-технических, кадровых ресурсов, позволяющих ему выступать в качестве ресурсного центра по одному или нескольким направлениям деятельности для других учреждений образования.

В рамках своей деятельности центр будет осуществлять информационное, научно-методическое, консультационное обеспечение деятельности педагогических работников учреждений образования по вопросам организации образовательного и воспитательного процессов, проводить олимпиады, конкурсы, турниры, фестивали, конференции, симпозиумы, конгрессы, семинары, праздники и иные мероприятия, готовить к участию, организовывать и проводить педагогические мероприятия (логопедические, тифлопедагогические, сурдопедагогические и иные), проводить в учреждениях образования работы по реализации принципа инклюзии в образовании и другое.

Правовой акт вступает в силу после его официального опубликования.