В Беларуси утвержден порядок перевода, отчисления и восстановления в садах, СШ и школах искусств

В Беларуси утвержден порядок перевода, отчисления и восстановления обучающихся в детских садах, школах и школах искусств. Это предусмотрено постановлением Совета Министров № 516, которым утверждено положение о порядке отчисления, перевода обучающихся и восстановления лиц для продолжения получения образования, сообщает Национальный правовой интернет-портал.

Положением определяются порядок и условия отчисления из учреждения образования для перевода в другое учреждение образования обучающихся, получающих дошкольное, общее среднее, специальное образование, дополнительное образование детей и молодежи; перевода для получения образования в другой форме получения образования обучающихся, получающих дошкольное, общее среднее, специальное образование, дополнительное образование детей и молодежи; а также восстановления лиц для продолжения получения общего среднего, специального образования в учреждениях образования и дополнительного образования детей и молодежи в детских школах искусств.

Документом установлено, что отчисление ребенка из одного учреждения дошкольного образования и перевод в другое может осуществляться по инициативе его законного представителя при наличии свободных мест в нужной возрастной группе в соответствии с общими требованиями к приему (зачислению) лиц для получения дошкольного образования, специального образования, установленными статьями 140 и 274 Кодекса об образовании.

Что касается перевода в другое учреждение образования, реализующее образовательные программы общего среднего образования, специального образования на уровне общего среднего образования, образовательную программу дополнительного образования детей и молодежи, а также перевода обучающихся для получения общего среднего образования, специального образования на уровне общего среднего образования, дополнительного образования детей и молодежи в другой форме получения образования, он может осуществляться по инициативе обучающегося, законного представителя несовершеннолетнего обучающегося.

При этом должен быть соблюден ряд условий: наличие свободного места в соответствующих классе, группе, объединении по интересам; наличие группы по соответствующему профилю (направлению) деятельности в детской школе искусств; возможность успешного продолжения обучения и воспитания.

Для перевода необходимо подать письменное заявление руководителю учреждения образования, в которое обучающийся желает перевестись. Решение по данному заявлению принимается в течение пяти календарных дней. При наличии согласия на перевод обучающийся, законный представитель несовершеннолетнего обучающегося подают на имя руководителя учреждения образования, в котором он обучается, заявление о досрочном прекращении образовательных отношений (отчислении) для перевода в другое учреждение образования. К заявлению прилагается соответствующее письменное согласие на перевод.

Как правило, перевод осуществляется в период каникул. Исключение составляют случаи упразднения структурного подразделения, прекращения деятельности обособленного подразделения, реорганизации учреждения образования, иной организации, которой в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, ликвидации организации.

В этих ситуациях перевод обучающихся в другие учреждения образования, иные организации осуществляется с их согласия, согласия законных представителей несовершеннолетних обучающихся в любое время года с учетом наличия свободных мест в соответствующих группе, классе, объединении по интересам.

Положением также определен порядок восстановления отчисленных из учреждений образования и не завершивших освоение содержания соответствующих образовательных программ.

Документ вступает в силу с 1 сентября 2022 года.