В Беларуси установлены квоты на вылов рыбы в 2023 году
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В Беларуси установлены квоты на вылов рыбы в 2023 году. Это предусмотрено приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия от 29 декабря №337, размещенным на официальном сайте ведомства.
Квоты установлены на добычу рыбы в этом году по каждому арендованному и предоставленному в безвозмездное пользование рыболовному угодью. Список из 75 угодий размещен в приложении к приказу.
Арендаторам в 2023 году разрешено выловить 861,7 т рыбы при промысловом рыболовстве и 773,2 т при платном любительском рыболовстве.
По материалам belta.by.
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