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Экономика

В Беларуси установили перечень алкоголя для свободного импорта в 2023 году

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В Беларуси установили перечень алкоголя для свободного импорта в 2023 году

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси установило перечень алкогольных напитков на 2023 год, на импорт которых не распространяется исключительное право государства. Соответствующее постановление МАРТ от 23 декабря 2022 года №88 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

В перечень вошло 22 наименования французского шампанского (в том числе Moet & Chandon, Veuve Clicquot Ponsardin Brut, Dom Perignon, Louis Roederer Cristal, G.H.Mumm, Perrier-Jouet, Bollinger), 52 наименования коньяков, в том числе изготовленных из коньячных спиртов, выдержанных более 10 лет (Hennessy, Martell, Rеmy Martin, Camus, Erebuni, Armenia, Legenda Moldovei и др.), 85 наименований виски (Grant's, Aberlour, Ballantine's, Jameson, Jim Beam и др.), 26 наименований рома (Bacardi, Havana Club, Varadero, Angostura и др.), 3 наименования джина.

 

 

Кроме того, в перечне и виноградные вина с минимальной ценой производителя 13 евро за 1 л на условиях FCA - склад производителя. В случае, если объем сосуда составляет менее (более) 1 л, минимальная цена рассчитывается пропорционально емкости и не должна быть ниже 13 евро за 1 л.

Постановление вступило в силу c 1 января 2023 года.

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