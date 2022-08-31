В Беларуси установили надбавки для воспитателей и их помощников

Министерство образования установило надбавки для воспитателей системы дошкольного образования и их помощников. Это закреплено ведомственным постановлением от 23 августа 2022 года №280, которое корректирует в свою очередь постановление Минобразования от 3 июня 2019 года №71 "Об оплате труда работников в сфере образования", сообщает Национальный правовой интернет-портал.

Документом установлены надбавки за работу в отрасли в размере 20% от оклада - воспитателям дошкольного образования; в размере 10% от оклада - помощникам воспитателя в учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, специального образования на уровне дошкольного образования, специального образования на уровне дошкольного образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 года.