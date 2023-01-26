В Беларуси уменьшилось количество случаев браконьерства с применением электроудочек

В Беларуси снизилось количество случаев браконьерства с применением электроудочек. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник управления анализа и контроля за охраной и использованием объектов животного и растительного мира Государственной инспекции охраны животного и растительного мира Дмитрий Моторо, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Уменьшение количества правонарушений с использованием электроудочек Дмитрий Моторо связывает в том числе с тем, что у Госинспекции налажено очень серьезное взаимодействие с правоохранительными органами. "Оно позволяет пресекать не только грубые нарушения, но и замаскированные. Мы примерно представляем личность правонарушителя или кто-то сообщает о нем, а после мы можем получить санкцию прокурора и осмотреть домовладение подозреваемого. Это на начальном этапе помогает нам изъять электроудочки и сети, чтобы предотвратить серьезный вред природе", - рассказал он.

Начальник управления оперативного реагирования Госинспекции Виктор Жданович добавил, что на ситуацию с электроудочками повлияла и разъяснительная работа с населением. "При задержании браконьера с электроудочкой ущерб взимается в пятикратном размере, что сдерживает людей. В прошлом году был случай в Мядельском районе, когда с помощью электроудочки было добыто десять угрей. Ущерб составил более Br33 тыс. Мы афишируем эти факты и люди понимают, что добывать рыбу таким способом нельзя", - пояснил специалист.