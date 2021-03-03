«В Беларуси учится каждый третий гражданин». Прошла встреча с делегатами Всебелорусского народного собрания

2 марта в Бобруйском государственном торгово-экономическом профессионально-техническом колледже состоялась диалоговая площадка по итогам Всебелорусского народного собрания с делегатами Ириной Рынейской и Натальей Засемковой.

Наталья Засемкова, председатель бобруйского городского объединения профсоюзов, доложила, какие результаты были достигнуты за прошедшую пятилетку и какие были поставлены на следующую. Она отметила, что ее больше всего волнуют вопросы экономической составляющей. По ее словам, пятилетка 2016-2020 годов была довольно сложной, особенно ее окончание. Свой отпечаток наложили и пандемия, и политические события внутри страны.

– На мой взгляд, самое главное достижение, которого мы достигли за прошедшую пятилетку, это сохранение целостности нашего государства, его социально-экономической направленности, – рассказала Наталья Владимировна. – Лучше всего об этом говорят цифры: в мировом рейтинге достижения 17 взаимосвязанных и неразделимых целей в области устойчивого развития Беларусь заняла 18 позицию среди 166 стран. Помимо этого по индексу уровня образования республика сопоставима с передовыми европейскими странами и занимает 30 место из 189 государств.

Наталья Владимировна поблагодарила весь педагогический коллектив страны, в том числе преподавателей торгово-экономического колледжа, и отметила, что достижения государства в области образования напрямую связаны с их профессиональной деятельностью. Еще одно важное достижение, о котором говорила председатель, это продолжительность жизни белоруса (на данный момент она составляет 74,5 года).

Ирина Рынейская, депутат палаты представителей Республики Беларусь, была участником V и VI всебелорусских народных собраний. Она отметила, что ВНС, которое прошло в этом году, было подготовлено более тщательным образом: проходили диалоговые площадки по основным направлениям развития Республики Беларусь, каждый желающий мог высказать свое мнение. Многие конструктивные предложения были учтены при подготовке и разработке программы социально-экономического развития страны. По ее мнению, это и является главной отличительной чертой VI всебелорусского народного собрания.

Депутат напомнила, что в 2017 году на Республиканском педагогическом совете, в котором принимал участие глава государства, системе образования были поставлены задачи до 2020 года. Все эти задачи была выполнены.

– Образование это, наверное, та отрасль, которая является самой консервативной. Мы можем идти только по пути плавных изменений, чтобы безболезненно включать в новшества и детские коллективы, и педагогов, и родителей. На данный момент Беларусь одна из немногих стран, которая руководствуется принципом “образование через всю жизнь”. Белорус с самого маленького возраста и заканчивая пенсионным имеет возможность по своему желанию получать образование на разном уровне, от дошкольного до дополнительного. Такое возможно не в каждой стране.

Ирина Николаевна отметила тот факт, что в Республики Беларусь на данный момент обучается каждый третий гражданин. Сегодня важно сконцентрировать внимание на воспитательной функции учреждений образования, включать подрастающее поколение в общественно-полезную деятельность, поддерживать молодежные конструктивные инициативы.