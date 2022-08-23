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В Беларуси участились попытки пересылать инвалюту международной почтой

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В Беларуси участились попытки пересылать инвалюту международной почтой

Участились случаи незаконного перемещения иностранной валюты в международных почтовых отправлениях, сообщили БЕЛТА в ГТК.

Сотрудники Минской региональной таможни с начала года пресекли свыше 300 попыток незаконно переместить наличные деньги в иностранной валюте в международных почтовых отправлениях через Национальный аэропорт "Минск" и пункт таможенного оформления "Минская почта".

Так, в почтовом отправлении из Германии в адрес гражданки Беларуси обнаружены $2770.

В шоколадной конфете, упакованной в две обертки, находилась сокрытая от таможенного контроля валюта в размере $1 тыс. Данное международное почтовое отправление следовало из Беларуси в Новую Зеландию.

В двух почтовых отправлениях, поступивших от разных граждан Ливана в адрес жителя Минска, с использованием сканирующей техники среди письменной корреспонденции обнаружена иностранная валюта. В одном отправлении находилось 200 банкнот номиналом 1 тыс. ливанских фунтов, во втором - пять банкнот номиналом 100 тыс. ливанских фунтов, сокрытые от таможенного контроля между листом бумаги и картонным листом.

"Банкнота номиналом 100 тыс. ливанских фунтов, выпущенная тиражом 150 тыс. экземпляров в декабре 2020 года по случаю празднования 100-летия образования Великого Ливана, является первой в мире банкнотой, в которой используются элементы защиты Cinema и Vivid, делающие изображение трехмерным. Данная банкнота попала в топ-10 лучших престижного конкурса "Банкнота года", организованного Международным банкнотным сообществом (IBNS), где изучается художественная ценность, цвет, баланс, контрастность и защищенность купюр", - отметили в ГТК.

Во всех случаях деньги на общую сумму в эквиваленте более $23 тыс. изъяты до решения суда. Проводится проверка.

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