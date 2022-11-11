В Беларуси убрано 85 процентов кукурузы на зерно

На утро 11 ноября кукуруза на зерно обмолочена со 197 тысяч гектаров – 85 процентов запланированной площади. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Брестская область в ближайшие дни может завершить работу. Здесь осталось убрать только 350 гектаров. В Витебской – 2,8 тысячи, Гомельской – 7,1 тысячи, Гродненской – 2,4 тысячи, Минской – 10,2 тысячи, Могилевской – 12,4 тысячи гектаров.

Намолочено 1,3 миллиона тонн зерна кукурузы. А всего зерна во всех категориях хозяйств (зерновых, зернобобовых, кукурузы, крестоцветных) получено более 10,4 миллиона тонн. В Минской области – 2,7 миллиона, Гродненской – 2,2 миллиона, Брестской – 1,9 миллиона, Витебской и Могилевской – по 1,3 миллиона в каждой, Гомельской – 1,1 миллиона. Общий цифра сбора всего зерна по окончании уборки ожидается 10,7 миллиона тонн.