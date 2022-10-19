В Беларуси убрана треть кукурузы на зерно

На 19 октября в стране намолочено 645 тысяч тонн зерна кукурузы. Убрана треть полей. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Из всей выращенной кукурузы первоначально планировалось 301 тысячу гектаров направить на зерно и 930 тысяч – на силос и зеленый корм. Но время потребовало внести коррективы: 29 тысяч гектаров перераспределили в пользу зеленой массы. Подход правильный, учитывая, что зерна колосовых в этом году собрали на 1,5 миллиона тонн больше, чем в 2021-м. А вот травяных кормов пока меньше прошлогоднего, поэтому им больше внимания.

– В связи с этим мы изменили прогноз валового сбора зерна кукурузы, -- пояснил начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Николай Лешик. – Первоначально планировали собрать 2 миллиона тонн, сейчас – 1,6 миллиона. Но, учитывая, что кукурузное зерно самое влажное из всех, амбарный вес его ожидается примерно 1,3 миллиона тонн. Благодаря такому подходу сможем получить больше силоса и зеленого корма, чтобы выйти на прошлогодний уровень – примерно 22 миллиона тонн.

СБ