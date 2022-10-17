В Беларуси убрали сахарную свеклу с 55% площадей

В Беларуси убрали сахарную свеклу с 55,4% площадей. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

На утро 17 октября зерновые и зернобобовые культуры (с кукурузой) в Беларуси убраны на 2,244 млн га, что составляет 92% от плана. В Брестской области убрано 95,1% площадей (379,7 тыс. га), Витебской - 98,6% (353,4 тыс. га), Гомельской - 91,5% (366 тыс. га), Гродненской - 91,9% (325,8 тыс. га), Минской - 88,5% (476,6 тыс. га), Могилевской - 88,1% (343,3 тыс. га). Всего в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах намолочено 8,565 млн т зерна.

Кукурузу на зерно в Беларуси убрали с 76,8 тыс. га (28,2%), намолотили 557,4 тыс. т при средней урожайности 72,6 ц/га.

Сахарная свекла убрана на площади 51,8 тыс. га, что составляет 55,4% к плану. Картофель убрали с 22 тыс. га площадей, или 84,7% от запланированного. Другие овощи убраны с 4,1 тыс. га площадей - это 61% от плана.

Кукурузу на силос и зеленый корм убрали с 744,6 тыс. га, или 77,6% от запланированной площади.

Озимые зерновые на зерно посеяны на 1,41 млн га, что составляет 92,2% от плана.