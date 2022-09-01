В Беларуси убрали рапс с более чем 90% площадей

В Беларуси убрали рапс с 90,4% площадей. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

По данным оперативной информации, на утро 1 сентября в целом по стране зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) в сельскохозяйственных организациях убраны с 2,106 млн га, что составляет 96,8% от плана. В Брестской области убрано 98,4% площадей (350,8 тыс. га), в Витебской области - 92,2% (332,1 тыс. га), Гомельской - 98,1% (342,2 тыс. га), Гродненской - 96,9% (302,5 тыс. га), Минской - 98% (449,6 тыс. га), Могилевской - 97,3% (328,9 тыс. га).

Также в Беларуси убрали просо с 4,08 тыс. га, или 34,5% от запланированной площади, намолотили 9,96 тыс. т с урожайностью 24,4 ц/га. Гречиха убрана с 6,26 тыс. га (18,1%), намолочено 8,55 тыс. т при урожайности 13,7 ц/га.

В стране всеми категориями хозяйств намолотили 8,045 млн т зерна.

Рапс убрали с 327 тыс. га, что составляет 90,4% к уборочной площади, намолотили 848,6 тыс. т при средней урожайности 26 ц/га. Ярового рапса намолотили 44,3 тыс. т.

Объем закупок зерна для государственных нужд на 2022 год составляет 811,4 тыс. т.