В Беларуси убрали картофель почти с 20% площадей

Беларуси убрали картофель с 19% площадей. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Зерновые и зернобобовые культуры (с кукурузой) в сельскохозяйственных организациях убраны на 2,159 млн га, что составляет 87,5% от плана. В Брестской области убрано 88,8% площадей (357,1 тыс. га), Витебской области - 98% (350,2 тыс. га), Гомельской - 84% (350,6 тыс. га), Гродненской - 87,3% (310,6 тыс. га), Минской - 84,2% (455,2 тыс. га), Могилевской - 84,8% (335,6 тыс. га).

Кукурузу на зерно в Беларуси убрали с 3,22 тыс. га, намолотили 25,3 тыс. т при средней урожайности 78,6 ц/га. Рапс на полях убрали с 353,2 тыс. га, что составляет 98,4% к уборочной площади, намолотили 898,2 тыс. т при средней урожайности 25,2 ц/га. Без учета этой культуры всеми категориями хозяйств намолочено 8,190 млн т зерна.

Также в Беларуси убрали просо на 8,95 тыс. га, или 75,2% от запланированной площади, намолотили 20,1 тыс. т с урожайностью 22,5 ц/га. Гречиха убрана на 24,6 тыс. га (71%), намолочено 33,4 тыс. т при урожайности 13,6 ц/га.

Сахарная свекла убрана на площади 6,86 тыс. га, что составляет 7,45% к плану. Картофель убрали с 4,94 тыс. га - это 19% к плану. Другие овощи убраны с 2,02 тыс. га площадей, или 29,8% от плана.

Объем закупок зерна для государственных нужд на 2022 год составляет 811,4 тыс. т.