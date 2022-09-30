В Беларуси убрали гречиху почти на 96% площадей

В Беларуси убрали гречиху на 95,8% площадей. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Зерновые и зернобобовые культуры (с кукурузой) в сельскохозяйственных организациях убраны на 2,184 млн га, что составляет 88,5% от плана. В Брестской области убрано 90,4% площадей (363,3 тыс. га), Витебской - 98,5% (352,1 тыс. га), Гомельской - 85,1% (355,1 тыс. га), Гродненской - 88,2% (313,7 тыс. га), Минской - 85,3% (461,4 тыс. га), Могилевской - 85,5% (338,5 тыс. га). Всего в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах намолочено 8,114 млн т зерна.

Кукурузу на зерно в Беларуси убрали с 17,4 тыс. га, намолотили 126,7 тыс. т при средней урожайности 72,7 ц/га. Просо убрали на 11,7 тыс. га, или 97,8% от запланированной площади, намолотили 24 тыс. т с урожайностью 20,6 ц/га. Гречиха убрана на 33,1 тыс. га (95,8%), намолочено 44,6 тыс. т при урожайности 13,5 ц/га. Сахарная свекла убрана на площади 27,6 тыс. га, что составляет 29,6% к плану. Другие овощи убраны с 3,16 тыс. га площадей, или 46,7% от плана.

Кукурузу на силос и зеленый корм убрали с 509,5 тыс. га - это 54,8% от запланированной площади.

По материалам belta.by.