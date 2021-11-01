В Беларуси темпы прироста заболеваемости COVID-19 немного уменьшаются

Уже вторую неделю регистрируется незначительная, но тенденция по снижению темпов госпитализации пациентов в стационары. Один из важных компонентов – постоянно снижается (на несколько человек в сутки) количество пациентов, находящихся на ИВЛ.

В трех областях эпидситуация позволяет поэтапно выводить некоторые отделения из «ковидного режима». Все РНПЦ и часть стационаров областей и Минска в полном объёме продолжают оказывать плановую помощь.

Напомним, коронавирусная инфекция относится к острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ). Единственным действенным методом предупреждения заболевания и его тяжелого течения является вакцинация. Просим граждан – пройдите вакцинацию против COVID-19! Ведь в Беларуси привиться можно практически во всех поликлиниках страны, больницах, торговых центрах и, даже, в метро.

В Могилевской области работают 62 больничные организации. Общее количество коек в стационарах Могилевской области составляет 10 661 из них перепрофилировано для оказания медпомощи пациентам с COVID – 19 и пневмонией – 4 тыс. 193 койки.

В Могилевской области пациентов с COVID-19 госпитализируют в Могилевский областной противотуберкулезный диспансер, инфекционную больницу, городскую больницу скорой медицинской помощи, Могилевскую больницу №1, Бобруйскую центральную больницу, Могилевскую областную больницу медицинской реабилитации (долечивание). Частично используется коечный фонд Бобруйского межрайонного онкологического диспансера, Могилевской областной клинической больницы, Могилевской областной детской больницы, Могилевского областного онкодиспансера и Могилевского областного госпиталя инвалидов Отечественной войны

Перепрофилированы отделения под лечение пациентов с COVID-19 во всех центральных районных больницах.

С середины октября Глушанская участковая больница Бобруйского района перепрофилирована для долечивания пациентов с COVID-19.

Планируется, что с 1 ноября в Могилевском областном онкодиспансере, после проведения мероприятий по дезинфекции, будут перепрофилированы в обычный режим работы 180 коек для оказания профильной помощи пациентам онкологического профиля.

Пресс-служба Министерства здравоохранения