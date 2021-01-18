В Беларуси стартует республиканская акция "Безопасность - в каждый дом". Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

"Неосторожное обращение с огнем - самая распространенная причина возникновения пожаров. Кроме того, в лидерах огненных происшествий - нарушение правил эксплуатации печного оборудования, электроприборов, а также детская шалость с огнем. Статистика свидетельствует, что более половины ЧП возникают по вине людей, которые не знали или безответственно отнеслись к выполнению правил пожарной безопасности. Чтобы еще раз привлечь внимание жителей к этой теме, а также проблеме гибели в огне, с 18 января по 19 февраля во всех уголках Беларуси спасатели проведут республиканскую акцию "Безопасность - в каждый дом!", - рассказали в пресс-службе.

Акция пройдет в 5 этапов. На первом из них с 18 по 22 января в центре внимания будут злоупотребляющие алкоголем и ведущие асоциальный образ жизни, а местами проведения станут отделения дневного пребывания наркодиспансеров, опорные пункты, а также центры безопасности. "Трезвый взгляд на безопасность" - именно под таким девизом объединят свои усилия в профилактике пожаров спасатели, представители Красного Креста, УВД, духовенство, ветераны МЧС и добровольцы.

Вместе со стартом акции начинается и смотр-конкурс "Наш безопасный дом", направленный на приведение в пожаробезопасное состояние домов и квартир, снижение количества пожаров и повышение грамотности в области пожарной безопасности. Принять участие в нем может любой желающий, независимо от того, живет он в доме или квартире. В конкурсе запланированы 3 номинации: "Это безопасный дом - наведен порядок в нем!", "Сделай мамы, папы дом - с безопасным очагом" и "Моя печка хороша - в нее вложена душа".

Как видно из названий, номинации призваны представить проекты о пожарной безопасности в жилье, помощи по приведению в пожаробезопасное состояние домов родителей и эксплуатации отопительных агрегатов и устройств: печей, каминов. Участники могут использовать формат фотографий или видеороликов для демонстрации проделанной работы, приветствуется также формат "до и после". "Наш безопасный дом" пройдет на районном и областном уровнях. Победителей будут определять по наибольшей сумме баллов.

На втором этапе с 25 по 29 января внимание организаторов акции сместится на престарелых граждан с активной жизненной позицией и жителей сельских населенных пунктов. Для последних запланировано мероприятие "Скарбонка бяспекi", которое пройдет на базе сельских домов культуры. Будут работать интерактивные площадки, пройдут игры и квесты. Не оставят без внимания старшее поколение и в территориальных центрах социального обслуживания. Спасатели подготовили немало интересных тематических мероприятий, в том числе интерактивные игры "Поле чудес с МЧС", "Назови цену", "Секрет безопасности" и дискотека "Кому за...".

С 1 по 5 февраля пройдет третий этап акции. Целевой аудиторией станут студенты вузов, лицеев и колледжей. Они будут участниками ток-шоу "Диалог", в котором постараются найти решения существующих проблем в области безопасности жизнедеятельности. Не обойдется без игры "Где логика?", в которой нужно связать с правилами безопасного поведения зашифрованные на слайдах слова, и "Брейн-ринга", где участники в течение минуты ответят на вопросы по правилам безопасности.

Четвертый этап акции запланирован с 8 по 12 февраля. Акцент будет сделан на трудовые коллективы предприятий и организаций, санатории. В удобное для работников время там проведут занятие "Формула безопасности" и интерактив "Эрудит игра 101 к одному". Работники МЧС разъяснят основные правила безопасности, приведя в пример статистические данные, продемонстрируют тематические фильмы.

С 15 февраля начнется финальный этап акции. Традиционно спасатели развернут интерактивные площадки в местах массового пребывания людей: торговых центрах, открытых площадках, учитывая соблюдение эпидемиологических норм. Во время акции также будут использованы и возможности работы в онлайн-формате через социальные сети и мессенджеры. Занятия, лекции через интернет, адресная рассылка буклетов и корреспонденции, телефонное общение в формате "на связи спасатели…" для людей с ограниченным контактом.

На разных этапах акции к спасателям присоединятся работники других служб и организаций, добровольцы БДПО, представители БОКК, активисты БМООСП. Кроме этого, на протяжении всех этапов акции МЧС будет активно сотрудничать со средствами массовой информации: в период проведения мероприятия на телевидении будут транслироваться тематические видеоролики, радиоэфир пополнится аудиоинформацией, а в различных видах СМИ разместятся статьи, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций.