В Беларуси стартует марафон мероприятий ко Дню матери и Дню отца

В Беларуси 10 октября стартует основная часть мероприятий, приуроченных к отмечаемым в нынешнем месяце Дню матери и Дню отца. План мероприятий, приуроченных к этим датам, утвержден заместителем Премьер-Министра Республики Беларусь Игорем Петришенко и предусматривает более 50 позиций.

В Министерстве труда и социальной защиты проинформировали, что с 10 по 21 октября запланировано проведение пресс-мероприятий, посвященных теме материнства и детства, ответственного отцовства, укрепления института семьи. В эти же даты состоятся прямые телефонные линии по вопросам государственной поддержки семей с детьми, круглые столы по вопросам формирования здорового, образа жизни, охраны репродуктивного здоровья. 14 октября в Минске Минтруда и соцзащиты проведет финал пятого республиканского конкурса «Семья года». В свою очередь, 21 октября МЧС организовывает республиканский конкурс «Семейное призвание». Минобороны с 14 по 21 октября — конкурс среди личного состава в соединениях, воинских частях и организациях Вооруженных Сил на лучший рассказ о военных (трудовых) семейных династиях «По примеру отцов».

— Активное участие в организации праздничных мероприятий ко Дню матери и Дню отца примут и общественные организации, — отметили в Минтруда и соцзащиты. — В частности, Белорусский союз женщин 14 октября проведет торжество «Самая прекрасная из женщин — женщина с ребенком на руках!». По инициативе Белорусского республиканского союза молодежи с 14 по 21 октября состоится республиканский проект «Папа-зал». С 10 по 16 октября пройдет республиканская профсоюзная акция «Поздравим маму вместе!». 21 октября в Минске пройдет республиканский форум отцов «Быть папой сейчас!» под кураторством Мингорисполкома, «Клуба львов» и Минтруда и соцзащиты. По всей стране с 10 октября также состоятся торжественные приемы по случаю награждения орденом Матери многодетных матерей в областных, городских, районных исполкомах.

День Матери в Беларуси отмечается 14 октября начиная с 1996 года, День отца — 21 октября (учрежден в 2022 году). К слову, дата 21 октября была выбрана для празднования Дня отца именно потому, что в Беларуси сложилась многолетняя традиция отмечать 14 октября День матери, и теперь появилась возможность с 14 по 21 октября проводить родительскую неделю. Реализация в этот период соответствующих мероприятий будет способствовать дальнейшему сохранению традиционных семейных ценностей, повысит значимость проводимой государством семейной политики.

СБ