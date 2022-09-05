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Общество

В Беларуси стартует акция по благоустройству лесных массивов

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В Беларуси стартует акция по благоустройству лесных массивов

В сентябре стартует акция по благоустройству лесных массивов вдоль автомобильных и железных дорог, вокруг населенных пунктов и садоводческих товариществ, вблизи знаковых и памятных мест. Соответствующее поручение дал министр лесного хозяйства Александр Кулик, сообщила пресс-секретарь ведомства Анастасия Мацкевич.

В отличие от проводимой ранее акции "Чистый лес" кампания будет носить долгосрочный характер. Акция охватит все регионы нашей страны - таким образом, уборка леса от мусора и захламленности будет проведена комплексно. "Министерство лесного хозяйства слышит критику, звучащую как от наших граждан, так и от Комитета госконтроля в части наведения порядка в лесах. Именно поэтому министр лесного хозяйства и поручил провести соответствующую кампанию. Надо признать, что в связи с разработкой ветровально-буреломных лесосек, где все лето в напряженном режиме и без выходных трудились работники наших лесхозов и в результате заготовили около 3 млн куб.м древесины, которая в дальнейшем будет использована в производстве, в отдельных местах вопросы с наведением порядка были упущены. Министр поручил оперативно исправить эту ситуацию", - рассказала Анастасия Мацкевич.

В Минлесхозе отметили, что в отрасли также реализуется комплекс мероприятий по наведению порядка в лесном фонде. Благодаря работе лесхозов ежегодно проводится очистка леса от мусора и захламленности. Помимо этого, проводятся расчистка квартальных просек, выборочные санитарные рубки, благоустройство мест массового отдыха.

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