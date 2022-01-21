В Беларуси стартовала республиканская олимпиада по менеджменту

Республиканская олимпиада по менеджменту стартовала в Беларуси. Такая информация опубликована на сайте Государственного комитета по стандартизации, сообщает БЕЛТА.

В олимпиаде могут принять участие студенты и магистранты белорусских вузов, а также специалисты в возрасте до 30 лет, чья профессия связана с качеством продукции и услуг.

Олимпиада проходит в два этапа. На первом этапе индивидуальные участники и команды до 1 марта должны направить заявки, рефераты и презентации, подготовленные на основе рефератов, в учреждения высшего образования (если они являются студентами, магистрантами) или секретариат республиканской экспертной комиссии (если они являются специалистами в области качества). Для реферата можно использовать одну из предложенных тем или собственную.

Вузы и секретариат республиканской экспертной комиссии выберут лучшие работы и определят финалистов. На втором этапе олимпиады нужно будет выполнить тестирование и показательные командные выступления.