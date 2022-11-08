В Беларуси стартовала информационно-образовательная акция «Беларусь — энергоэффективная страна»

С 8 по 11 ноября в Беларуси проходит республиканская информационно-образовательная акция "Беларусь - энергоэффективная страна" под девизом "В едином движении к лучшему!".

Акция инициирована департаментом по энергоэффективности Госстандарта в целях повышения осведомленности населения о возможных способах и методах повышения эффективности использования энергоресурсов, в том числе и в повседневной жизни в быту, что является одной из важных мер по улучшению благосостояния и экономического роста страны в целом.

mogilevnews.by