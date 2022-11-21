В Беларуси стабфонды увеличены на 30%

В Беларуси в 2022 году стабилизационные фонды увеличены на 30%. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Вадим Шагойко.

"В этом году изменился несколько формат стабфондов, чтобы обезопасить и гарантировать белорусскому потребителю стабильность цены "борщевого набора". В 2022 году увеличены стабфонды в среднем на 30%. Увеличение просчитано с учетом потребностей внутреннего рынка", - сказал Вадим Шагойко.

Он добавил: "На данный момент произведена закладка стабфондов, на завершающей стадии находится подписание договоров между торговыми сетями и производителями на выборку данных фондов с разбивкой по месяцам, как того требует потребление внутреннего рынка". Замминистра пояснил, что это будет выступать гарантом сдерживания цены.

"Мы также должны понимать, что хранение продукции - это затратный механизм. Это обслуживание хранилищ, обеспечение режимов хранения. Но механизм увеличения цены за счет процента по затратам на хранение будет достаточно прозрачным", - сказал он.

Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.