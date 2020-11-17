В Беларуси созданы благоприятные условия для развития и самореализации молодежи — Карпенко

Министр образования Игорь Карпенко поздравил учащихся с Международным днем студентов. Такая информация размещена на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

"Система образования всегда видела своей задачей не только передачу знаний, но, в первую очередь, развитие молодого человека, его воспитание, передачу ему определенных морально-нравственных ценностей, традиций, выстраивание цепочки взаимодействия людей разных поколений, - отметил Игорь Карпенко. - В Беларуси на государственном уровне созданы благоприятные условия для развития и самореализации молодежи в творчестве, науке и спорте. У нас много талантливых и одаренных студентов, которые думают о будущем своей страны, предлагают принципиально новые решения и научно-технические разработки во благо Беларуси. Поддержка молодежи является государственным приоритетом".

Министр подчеркнул, что гордость вызывают победы учащихся в республиканских и международных конкурсах студенческих работ. Молодые люди становятся лауреатами международных научных конференций и семинаров, победителями и призерами творческих и спортивных соревнований. "Желаю всем студентам стремлений, идей, мечтаний и достижений в студенческой жизни. Стремитесь к новым успехам, не упускайте своих возможностей, реализовывайте свои высокие цели и желания. Вы - наше будущее. Пусть ваши знания, полученные в студенчестве, принесут ощутимую пользу вам и Беларуси", - добавил он.