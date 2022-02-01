Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Референдум 2022

В Беларуси созданы 153 территориальные комиссии по референдуму

mogilevnews.by 35 0

В Беларуси созданы 153 территориальные комиссии по референдуму

В Беларуси сегодня завершается образование участков для голосования, сообщил председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко.

"Созданы 153 территориальные комиссии. Сегодня последний день образования участков для голосования. Сколько их будет сформировано, будем знать уже завтра. Если по аналогии с президентскими выборами 2020 года, их было 5723 в стране создано", - рассказал Игорь Карпенко.

Не позднее 6 февраля мы должны образовать участковые комиссии, добавил он.

Президент Беларуси 20 января подписал указ "О назначении республиканского референдума". Основной день голосования назначен на 27 февраля. Проголосовать за изменения и дополнения в Основной закон можно будет и досрочно: с 22 по 26 февраля включительно.

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »