В Беларуси совершенствуется реестр адресов

Глава государства Александр Лукашенко подписал указ №366, направленный на дальнейшее совершенствование порядка ведения реестра адресов Беларуси. Об этом сообщили в пресс-службе Президента.
В соответствии с документом на Национальное кадастровое агентство возлагается обязанность обеспечивать защиту информации, содержащейся в данном информационном ресурсе.
Закрепляется необходимость автоматической корректировки информации об адресе объекта в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, а также реестре адресов в случае изменения адреса либо прекращения существования объекта.
Предусматривается возможность присвоения адресов незастроенным земельным участкам и линейным сооружениям. Также в реестр адресов будет включаться информация о гаражных кооперативах.
Указ вступит в силу через шесть месяцев после его официального опубликования.