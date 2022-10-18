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В Беларуси совершенствуется реестр адресов

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В Беларуси совершенствуется реестр адресов

Глава государства Александр Лукашенко подписал указ №366, направленный на дальнейшее совершенствование порядка ведения реестра адресов Беларуси. Об этом сообщили в пресс-службе Президента.

В соответствии с документом на Национальное кадастровое агентство возлагается обязанность обеспечивать защиту информации, содержащейся в данном информационном ресурсе.

Закрепляется необходимость автоматической корректировки информации об адресе объекта в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, а также реестре адресов в случае изменения адреса либо прекращения существования объекта.

Предусматривается возможность присвоения адресов незастроенным земельным участкам и линейным сооружениям. Также в реестр адресов будет включаться информация о гаражных кооперативах.

Указ вступит в силу через шесть месяцев после его официального опубликования.

 

mogilevnews.by

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