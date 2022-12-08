В Беларуси сохранятся достаточно сложные погодные условия

В субботу, 10 декабря, ожидается преобладание облачной погоды. На большей части территории страны осадки (снег, мокрый снег, по юго-востоку – с дождем), днем по востоку местами сильные осадки. В отдельных районах туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер восточной четверти 4–9 метров в секунду. Температура воздуха ночью – 0…-7 °С, по северу при прояснениях – -8…-11 °С. Днем температурный фон будет колебаться в диапазоне от -5 °С по северо-западу до +3 °С по юго-востоку.

В воскресенье, 11 декабря, облачно, ночью с прояснениями. Ночью в отдельных районах кратковременный снег. Утром и днем на большей части территории осадки (снег, мокрый снег, дождь), местами сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, метель, гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточной четверти 5–10 метров в секунду, днем порывы до 14 метров в секунду, местами до 15–20 метров в секунду. Столбики термометров ночью покажут 0…-7 °С, по северо-западу до -9 °С, а днем будет от -5 °С по северо-западу до +5 °С по юго-востоку страны.