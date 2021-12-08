В Беларуси согласовано повышение цен на спички
67 0
Комиссия по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете Министров cогласовала повышение цен на спички, сообщили в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
Повышение в размере, не превышающем 9% по отношению к ценам на 28 февраля 2021 года, может быть осуществлено до 31 декабря.
Такие меры приняты в целях компенсации роста затрат на сырье и материальные ресурсы.
также
-
В Беларуси согласовано повышение цен на спички
-
В Беларуси ежегодно производят 828 кг молока и 137 кг мяса на душу населения
-
Губернатор Астраханской области: успехи в сельском хозяйстве мы связываем с использованием белорусской техники
-
Цены на кофе достигли максимальных значений за 10 лет
-
Согласована цена на российский газ для Беларуси на 2022 год