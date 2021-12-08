В Беларуси согласовано повышение цен на спички

Комиссия по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете Министров cогласовала повышение цен на спички, сообщили в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Повышение в размере, не превышающем 9% по отношению к ценам на 28 февраля 2021 года, может быть осуществлено до 31 декабря.

Такие меры приняты в целях компенсации роста затрат на сырье и материальные ресурсы.