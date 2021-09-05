В Беларуси согласовано повышение цен на мясо и мясопродукты
79 0
Комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете Министров cогласовано повышение цен на мясо и мясопродукты, сообщили в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
"Повышение в размере, не превышающем 4,9% по отношению к ценам на 28 февраля 2021 года, может быть осуществлено до 23 сентября 2021 года", - рассказали в МАРТ.
Такое решение принято в целях компенсации роста затрат на сырье и материальные ресурсы.
также
-
В Беларуси согласовано повышение цен на мясо и мясопродукты
-
КГК Могилевской области: проблема “стихийной торговли” до сих пор актуальна
-
Ряд нарушений выявил КГК при проверке одного из крупнейших могилевских «сетевиков»
-
Сколько будет стоить питание в детских садах и школах в новом учебном году
-
C 10 октября вступают в силу изменения порядка приема наличных денежных средств