В Беларуси согласовано повышение цен на мясо и мясопродукты

Комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете Министров cогласовано повышение цен на мясо и мясопродукты, сообщили в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

"Повышение в размере, не превышающем 4,9% по отношению к ценам на 28 февраля 2021 года, может быть осуществлено до 23 сентября 2021 года", - рассказали в МАРТ.

Такое решение принято в целях компенсации роста затрат на сырье и материальные ресурсы.