В Беларуси снова разрешили продажу бенгальских огней и хлопушек. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 23 декабря 2020 года №753, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

Запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями не будет распространяться на бенгальские огни (свечи), хлопушки, тортовые свечи (фонтаны холодного огня).

Кроме того, пиротехнику технического назначения можно продавать 45 организациям, список которых утвержден постановлением. Среди них - Республиканский отряд специального назначения МЧС, ОАО "558 Авиационный ремонтный завод", авиакомпания "Белавиа", "Нафтан", Оршанский авиаремонтный завод, Белорусское речное пароходство, Национальный аэропорт Минск, отделения Белорусской железной дороги.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Как сообщалось, в августе правительство запретило торговлю всей пиротехникой.