В Беларуси снизят цены на скупаемые у физлиц драгметаллы

В Беларуси снизят цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц. Это предусмотрено постановлением Министерства финансов №31 от 29 июля 2022 года, опубликованным на Национальном правовом интернет-портале.

Скупочные цены за грамм составят для золота 375-й пробы - Br47,56 (ранее Br53,68), 500-й - Br63,41 (ранее Br71,57), 583-й и 585-й - Br74,19 (ранее Br83,74), 750-й - Br95,12 (ранее Br107,36), 900-й - Br114,14 (ранее Br128,83), 916-й - Br116,17 (ранее Br131,12), 950-й - Br120,48 (ранее Br135,98), 958-й - Br121,49 (ранее Br137,13).

Платину 950-й пробы будут скупать по Br60,53 (ранее Br67,6).

Цена за 1 г серебра 750-й пробы составит Br1,04 (ранее Br1,31), 800-й - Br1,1 (ранее Br1,39), 875-й - Br1,21 (ранее Br1,52), 916-й - Br1,26 (ранее Br1,59), 925-й - Br1,28 (ранее Br1,61), 960-й - Br1,32 (ранее Br1,67).

Постановление вступит в силу с 8 августа 2022 года.