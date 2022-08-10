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Экономика

В Беларуси снижают административную нагрузку на бизнес

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В Беларуси снижают административную нагрузку на бизнес

В Беларуси снижают административную нагрузку на бизнес, второй этап оптимизации административных процедур набирает обороты, сообщили в пресс-службе Министерства экономики.

Сегодня в Минэкономики состоялась встреча по рассмотрению предложений Агентства сервисизации и реинжиниринга по оптимизации административных процедур. Как отметил заместитель министра экономики Сергей Митянский, с созданием агентства изменены подходы по выработке предложений по оптимизации и цифровизации административных процедур, реинжинирингу бизнес-процессов их осуществления.

"Активные дискуссии государственных органов, бизнес-сообществ в рамках второго этапа снижения административной нагрузки на бизнес развернулись на площадке агентства. Далее выработанные при взаимодействии по схеме "регулятор - бизнес - агентство" предложения обсуждаются экспертами специально созданной при Минэкономики рабочей группы по выработке новых подходов к регулированию хозяйственной деятельности", - пояснил алгоритм действий замминистра.

По словам Сергея Митянского, по итогам первого этапа снижения административной нагрузки на бизнес было рассмотрено 504 административные процедуры, а на второй этап заявлено более 700 таких процедур.

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