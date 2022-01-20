В Беларуси скорректированы тарифы на тепловую и электрическую энергию для организаций

Министерство антимонопольного регулирования и торговли скорректировало тарифы на тепловую и электрическую энергию для организаций. Это предусмотрено постановлением МАРТ от 4 января 2022 года №3, размещенном на Национальном правовом интернет-портале.

Тариф на тепловую энергию для религиозных организаций, организаций здравоохранения и организаций в части использования тепловой энергии для нужд детских домов семейного типа составляет Br21,9245 за 1 Гкал, а с 1 июня будет составлять Br23,859. Тепловая энергия для творческих мастерских будет отпускаться по тарифу Br118,85 за 1 Гкал.

Тарифы на электрическую энергию организациям скорректированы на уровне тарифов на электрическую энергию, отпускаемую населению.

Тариф на тепловую энергию в размере Br21,05 за 1 Гкал (с 1 июня 2022 года - Br22,91) установлен для белорусских организаций, осуществляющих эксплуатацию жилфонда и (или) предоставляющих ЖКУ, организаций застройщиков, товариществ собственников, а также организаций, имеющих в собственности на праве хозяйственного ведения или оперативного управления жилые дома, в части использования тепловой энергии для оказания населению коммунальных услуг по горячему водоснабжению и теплоснабжению (отоплению).

Тариф на тепловую энергию в размере Br114,1 за 1 Гкал установлен для данных организаций в части ее использования для оказания населению коммунальных услуг по горячему водоснабжению и теплоснабжению (отоплению), подлежащих оплате по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание данных услуг.

Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2022 года.