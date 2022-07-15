В Беларуси с начала года ураганами повреждено более 33 тыс.га леса

Из-за ураганов в этом году было повреждено более 33 тыс. га леса, сообщили БЕЛТА в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.

"Стихия может быть разрушительна и опасна. После нескольких ураганов, прошедших в январе и мае текущего года, на территории лесного фонда страны образовались участки ветровала и бурелома. Всего было повреждено более 33 тыс. га леса", - рассказали в инспекции. Больше всего пострадали территории Могилевской области.

За период с 1 июня по 3 июля Могилевской областной инспекцией и межрайонными инспекциями области проведено 69 полевых мероприятий, в том числе во взаимодействии с сотрудниками Госавтоинспекции и управления Департамента финансовых расследований, направленных на осуществление контроля за заготовкой, учетом и транспортировкой ветровально-буреломной древесины.

Инспекциями региона было проверено 633 единицы лесовозной техники, осуществлявших транспортировку древесины в объеме более 23 тыс. куб.м. В результате контроля выявляются нарушения учета и транспортировки древесины, а также факты кражи лесопродукции с лесопромышленных складов.

С целью осуществления контроля за заготовкой, учетом, вывозкой и транспортировкой ветровально-буреломной древесины инспекция проводит полевые мероприятия. Подразделения инспекции также проводят мониторинги лесного фонда на наличие неразработанных ветровально-буреломных участков леса. Информация о таких участках оперативно передается лесхозам для принятия мер по ликвидации последствий стихии.