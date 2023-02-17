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Происшествия

В Беларуси с начала года провалились под лед и утонули 16 человек, двое из них — дети

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В Беларуси с начала года провалились под лед и утонули 16 человек, двое из них — дети

С начала года в Беларуси провалились под лед и утонули 16 человек, двое из них - дети. С потеплением количество таких случаев увеличивается. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

"Под воздействием тепла лед начинает подтаивать, с каждым днем становясь все более слабым и опасным для передвижения. Поэтому не выходите на лед сами и запретите это делать своим детям - только так вы сможете избежать беды", - дополнили в МЧС.

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