В Беларуси с начала года от сексуального насилия пострадали более 500 детей. По данным главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми, эта цифра в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросла на 52%. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"Среди причастных к фактам педофилии, помимо ранее судимых за преступления против половой свободы, встречаются педагоги, воспитатели и члены семьи. МВД инициирует проведение на протяжении месяца дополнительных мероприятий по противодействию педофилии, - рассказали в МВД. - Один из последних фактов зафиксирован в Минске: оперативники вычислили 44-летнего отца четверых детей, который с 12 лет совращал старшую дочь. На протяжении четырех лет она жила в страхе и исполняла извращенные фантазии родителя, а тот контролировал ее постоянными звонками, вел переписку сексуального характера и присылал порнографические материалы".

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за насильственные действия сексуального характера. Проводятся мероприятия по установлению аналогичных преступлений в отношении других детей. Ранее фигурант привлекался к уголовной ответственности за убийство в России.

"Если вы стали жертвой сексуального насилия или владеете информацией о фактах педофилии, сообщите об этом в правоохранительные органы", - добавили правоохранители.