В Беларуси с 21 ноября гололедные и холодовые травмы получили более 7,2 тыс. человек

В Беларуси с 21 ноября по 12 декабря медики зарегистрировали 7242 пострадавших от гололедных и холодовых травм, в том числе 1612 детей. Такая информация опубликована в Telegram-канале Министерства здравоохранения.

Больше всего пострадавших в Гомельской области - 1560 человек. Госпитализация понадобилась 110 пациентам, остальным оказали амбулаторную помощь. Гололедные травмы диагностированы у 1551 человека, холодовые - у девяти. В Могилевской области за помощью в учреждения здравоохранения с такими жалобами обратились 1263 человека. Из них 120 госпитализировали. Примерно такое же число пострадавших в Минской области - 1262. Госпитализация потребовалась 118 пациентам. В Витебской области зарегистрировали 1007 человек, которые получили гололедные и холодовые травмы, из них 59 понадобилась госпитализация. В Брестской области таких пострадавших оказалось 883, в том числе 120 госпитализировали. В Гродненской области жертвами гололеда и холода стали 819 человек, из них 116 пришлось госпитализировать.

В Минске зарегистрированы 448 пострадавших, из них 57 госпитализированы. У 437 пациентов диагностирована гололедная травма, у 11 - холодовая.

"В зимний период количество обращений к медикам из-за травм увеличивается в 2-3 раза. Потенциально травмоопасные места в гололед - ступеньки подъездов и подземных переходов (в том числе метрополитена), остановки общественного транспорта, горки. Если травмы избежать не удалось, обратитесь в ближайший травмпункт", - призвали в Минздраве.