В Беларуси с 1 февраля установлены новые размеры минимальных потребительских бюджетов

Новые размеры минимальных потребительских бюджетов утверждены постановлением Министерства труда и социальной защиты от 22 января 2021 года №6. Такая информация опубликована сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

Минимальный потребительский бюджет на одного члена семьи из четырех человек с 1 февраля по 30 апреля 2021 года в расчете на месяц составит Br427,77 (с 1 ноября 2020 года по 31 января 2021-го действовал МПБ в размере Br419,78).

Постановлением Минтруда также установлены среднедушевые минимальные потребительские бюджеты молодой семьи из трех человек в размере Br458,73; трудоспособного населения - Br541,26; пенсионеров - Br422,62; детей в возрасте до 3 лет - Br358,8; детей в возрасте от 3 до 6 лет - Br454,53; детей в возрасте от 6 до 18 лет - Br465,65.

Как уточнили специалисты Минтруда, минимальный потребительский бюджет представляет собой расходы на приобретение набора потребительских товаров и услуг для удовлетворения основных потребностей человека.

Среднедушевые минимальные потребительские бюджеты утверждаются ежеквартально и служат для анализа достигнутого уровня жизни населения и прогнозирования его изменений, оценки материального положения различных групп населения, типов семей, покупательной способности доходов населения, обоснования размеров минимальных социально-трудовых гарантий.

Среднедушевой минимальный потребительский бюджет семьи из четырех человек служит основой для определения права граждан на получение льготных кредитов и субсидий на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений; граждан, постоянно проживающих и работающих в населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек, - льготных кредитов на капитальный ремонт и реконструкцию жилых помещений, строительство инженерных сетей, возведение хозяйственных помещений и построек.