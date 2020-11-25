В Беларуси с 1 декабря подорожают некоторые марки сигарет

Цена сигарет Гродненской табачной фабрики "Неман" увеличится на 10 копеек. В список подорожавших марок войдет Kent (Nano Blue, Nano Silver, Nano White, Feel Aroma, Feel Aurum).

Увеличится стоимость и продукции ООО "Табак-инвест". На 5 копеек подорожает ряд сигарет Winston (Classic, Blue, Super Slims Blue, Super Slims Silver, Compact Blue Impulse, Compact Purple Impulse, Compact Purple Mix, XS Blue, XS Purple Mix, XS Sparkling Mix). Также на 5 копеек станут дороже Sobranie (Blue, Gold, Compact Blue, Compact Gold, Caster, Blacks, Evolve, Evolve Gold).

Ввозимые "Беларусьторгом" сигареты Richmond (Black Edition, Bronze Edition, Red Edition), Aroma Rich (Coast, Highland, Rich Highland Superslims) также можно будет приобрести по цене, повышенной на 5 копеек.

В "Интер Тобакко" и "Энерго-Оил" стоимость сигарет останется прежней.

Белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.