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Экономика

В Беларуси с 1 августа 2022 года увеличатся размеры бюджета прожиточного минимума

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В Беларуси с 1 августа 2022 года увеличатся размеры бюджета прожиточного минимума

В Беларуси с 1 августа 2022 года увеличатся размеры бюджета прожиточного минимума. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты. 

Размеры БПМ в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам утверждены постановлением Минтруда и соцзащиты от 21 июля 2022 года №47 на период с 1 августа по 31 октября 2022 года.

Бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения установлен в размере Br328,5, что на 5,6% выше по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 мая по 31 июля 2022 года.

Размеры бюджета прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам с 1 августа: трудоспособное население - Br366,23, пенсионеры - Br247,21, дети в возрасте до трех лет - Br204,8, дети от 3 до 6 лет - Br284,6, дети от 6 до 18 лет - Br350,6.

В связи с изменением БПМ с 1 августа автоматически увеличиваются встроенные в систему социальной защиты различные социальные выплаты, исчисляемые от размера БПМ. Это размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей, доплаты и надбавки пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите, пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста, повышения к пенсиям, которые предусмотрены для отдельных категорий пенсионеров, социальные пенсии. Эти выплаты увеличились соразмерно росту БПМ на 5,6%.

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