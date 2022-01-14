В Беларуси с 1 апреля введут обязательную сертификацию электронных сигарет

В Беларуси с 1 апреля нужно будет сертифицировать нетабачную никотиносодержащую продукцию. Такое решение содержится в постановлении Совета Министров от 6 января №8 "Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 21 октября 2016 г. №849", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта.

"С 1 апреля нетабачные никотиносодержащие изделия орального способа потребления, никотиносодержащие жидкости для электронных систем курения и электронные системы курения с жидкостями для них, конструктивно входящими в состав таких систем, будут подлежать обязательной сертификации. Следовательно, при обращении такой продукции на рынке республики обязательным будет наличие сертификата соответствия Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь. Исключение составляет данная продукция, изготовленная в стране или ввезенная на ее территорию до указанной даты", - рассказали в Госстандарте.

Будут установлены требования к информации, указываемой на потребительской упаковке товаров, наличию документов, подтверждающих их безопасность, а также ограничения в продукции на законодательном уровне содержания никотина.

Никотиносодержащая продукция, наполнители, в том числе безникотиновые, включены в Единый перечень продукции, к которой устанавливаются обязательные требования Таможенного союза. Однако технический регламент на эту продукцию не принят - его разрабатывает Армения. "Данный факт позволяет устанавливать обязательные требования по подтверждению соответствия в государствах - членах Евразийского экономического союза. Требования, установленные в перечне, будут действовать до вступления в силу соответствующего технического регламента ЕАЭС. К слову, требования к содержанию никотина в никотиносодержащей продукции и ее обороту действуют в Казахстане, Российской Федерации, Молдове, странах Европейского союза", - добавили в Госстандарте.

Сейчас идет аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий на оценку соответствия нетабачной никотиносодержащей продукции. Планируется, что выдавать необходимые разрешения будут Белорусский государственный институт метрологии и Гродненский центр стандартизации, метрологии и сертификации.