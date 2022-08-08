В Беларуси разработана оценка степени пригодности почв

Белорусскими учеными разработана оценка степени пригодности почв для возделывания тех или иных культур. Об этом в интервью программе "Неделя" на телеканале СТВ рассказал главный научный сотрудник Института почвоведения и агрохимии НАН Беларуси Виталий Лапа.

"Нашими учеными разработана оценка степени пригодности почв для возделывания тех или иных культур. В принципе, в структуре посевных площадей это учитывается. У нас есть методика, компьютерный вариант решения, где можно закладывать любые почвы и любые данные и определять ее пригодность для возделывания той или иной культуры", - сказал Виталий Лапа.

Главный научный сотрудник Института почвоведения и агрохимии НАН Беларуси также отметил, что на смену пришло новое поколение удобрений. "Это комплексные минеральные удобрения со сбалансированным соотношением макро- и микроэлементов с учетом биологии каждой культуры и уровня плодородия почв. Эти удобрения наш институт разработал, всего 84 формы удобрений практически для всех культур, которые выращиваются в Беларуси. А Гомельский химический завод эти удобрения производит". Он также добавил, что цепочка производства полностью белорусская.

Виталий Лапа высказал мнение об органическом земледелии. "Я не сторонник этого земледелия, потому что, когда применяем удобрения, особенно азотные, фосфорные, они очень влияют на качество урожая. Это белок, аминокислоты, крахмал, витамины. Если будет отсутствовать какой-то из элементов питания, например, азот, содержание белка в продукции будет меньше. Меньше будет витаминов, аминокислот будет меньше. Незаменимые аминокислоты, которые являются важнейшей составной частью белка, нарушается соотношение этих аминокислот. И в результате эффективность такого белка значительно ниже не только в питании человека, но и в кормлении животных. Вдобавок до 45-50 % потеряем урожайность - ниже будет, чем при использовании удобрений. Товарный вид - картофель будет иметь мелкие клубни. Но на мировом рынке это очень хорошая продукция и на нее очень высокие цены. В несколько раз больше, поскольку урожайность таких культур будет ниже", - сказал ученый.

Он также обратил внимание, что обследование почв в Беларуси контролируется с 1965 года. "Сегодня у нас агрохимическая служба исследует 12 показателей. В 1980 году мы создали банк данных агрохимических свойств почв Беларуси. Впервые в Советском Союзе и, пожалуй, это единственная работа, которая в масштабе страны реализована только в Беларуси. Мы создавали эту методику Институтом системных исследований в АПК. Они создали компьютерные программы по этому направлению на таком хорошем уровне, что они практически в этом банке данных работают и сегодня без каких-то изменений", - заключил Виталий Лапа.