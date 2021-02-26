В Беларуси разработали УФ-излучатели для обеззараживания поручней эскалаторов, сообщил председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков.

Владимир Гусаков рассказал о разработках академической науки, применяемых в борьбе с COVID-19. "На основе светодиодных технологий разработаны УФ-излучатели, ориентированные как на индивидуальное применение для обеззараживания воздуха (в масках), так и на использование на крупных объектах, например, в метро для обеззараживания поручней эскалаторов. Кроме того, мы разработали метод применения контролируемого состава подогреваемой кислородно-гелиевой смеси для лечения пациентов с коронавирусом, а также трехслойный композиционный фильтр для индивидуальных средств защиты из созданных в академии материалов, которые обладают повышенной адсорбционной способностью", - рассказал Владимир Гусаков.

Совместно с Минздравом сформирована рабочая группа по созданию отечественной вакцины для массовой профилактики. Кроме того, НАН Беларуси готова к проведению научных исследований по изучению эффективности вакцин, созданных в других странах. "Хочу отметить, что борьбу с COVID-инфекцией нельзя сводить к соревнованию, кто быстрее организует выпуск своей вакцины. Это, конечно, престижно и важно - быть в числе первых. Но все гораздо сложнее, и простое опережение далеко не тождественно качеству и эффективности. COVID-19 - это не первая и не последняя инфекция на планете. Думается, успех в противостоянии болезням - не только и не столько в производстве вакцин и медпрепаратов, сколько в профилактике, правильном образе жизни, постоянном совершенствовании "суммы" медицинских технологий и системы здравоохранения страны. И Беларусь, ее руководство, медики, ученые идут именно этим путем", - подчеркнул председатель Президиума НАН.

Совместно с БГМУ ученые Академии наук работают над созданием метода лечения пациентов с тяжелыми внебольничными пневмониями, осложненными острым респираторным дистресс-синдромом, с использованием стволовых клеток. С РНПЦ эпидемиологии и микробиологии проводится изучение динамики гуморального и клеточного иммунитета у пациентов после перенесенной внебольничной пневмонии, а также исследования по полногеномному секвенированию штаммов коронавируса, циркулирующих в Беларуси.

Кроме того, ученые-биохимики выполняют исследования, направленные на получение рекомбинантных белков вируса в условиях in vitro и in vivo для создания средств диагностики и профилактики инфекции. А Институт физико-органической химии НАН ведет компьютерное моделирование взаимодействия лекарственных средств с рецепторами коронавируса для разработки новых эффективных методов лечения.