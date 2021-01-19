В Беларуси разработали технологию ранней диагностики рецидивов рака, сообщил директор Института биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Андрей Гончаров.

"Совместно с кафедрой онкологии БГМУ, а именно профессором Александром Прохоровым, разработан метод определения циркулирующих опухолевых клеток и раковых стволовых клеток. Это первичные клетки либо опухолевые метастазы, которые отделяются от очага и циркулируют в крови, где дают рост новым очагам опухоли. Их выявление - достаточно сложная процедура, но она имеет большое значение для ранней диагностики рецидивов болезни. Данная технология уже разработана и внедрена, любой пациент может получить такую услугу у нас в институте", - отметил Андрей Гончаров.

Он также рассказал об использовании дендритных клеток при лечении онкозаболеваний. "Мы достигли неплохих результатов в лечении рака поджелудочной железы, пролечили уже более 60 пациентов. Можем сказать с уверенностью, что такая терапия помогает более чем 50% пациентов и увеличивает их среднюю продолжительность жизни минимум на 9 месяцев. Это имеет большое значение, так как рак поджелудочной железы - очень тяжелое заболевание, трудно поддающееся лечению", - отметил ученый.

Кроме того, недавно завершились клинические исследования в области лечения рецидивного рака мочевого пузыря с помощью дендритных клеток. "В основной группе у нас было 20 пациентов, и лишь у одного за весь срок наблюдения был обнаружен рецидив болезни. Мы подготовили инструкцию по применению, которая сейчас находится на рассмотрении в Минздраве", - проинформировал Андрей Гончаров.