В Беларуси разработали план мероприятий по стимулированию предпринимательской инициативы женщин

В четверг, 9 февраля, прошла рабочая встреча директора Департамента по предпринимательству Министерства экономики Ольги Русинович с представителями Белинвестбанка и Белорусского союза женщин. Ее участники подвели итоги выполнения Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии по стимулированию предпринимательской инициативы женщин, которое было подписано в конце апреля прошлого года, и обсудили задачи на 2023-й. Подробности опубликованы на официальном сайте Минэкономики.

В министерстве указали, что за 2022 год было организовано 16 мероприятий, в том числе 6 тематических круглых столов.

– На этих площадках белоруски смогли поделиться историями успеха, осветить проблемы, с которыми приходится сталкиваться, получить исчерпывающие ответы на все волнующие вопросы, укрепиться в своем желании самореализоваться в бизнесе, – подчеркнули в Минэкономики.

Также отмечается, что часть мероприятий в рамках Соглашения содействовала укреплению кооперационных связей. Ключевым из них назвали диалоговую площадку для женщин-предпринимателей Беларуси и России в рамках X Международного экономического форума «Инновации. Инвестиции. Перспективы» в Витебской области. «Продуктивные переговоры позволили усилить кооперацию и двустороннее сотрудничество бизнеса, расширить международные контакты и наладить партнерские взаимоотношения», – говорится в сообщении.

– Выработанные по результатам обсуждения предложения легли в основу Плана мероприятий по реализации Соглашения на 2023 год, – подытожили в ведомстве.

СБ