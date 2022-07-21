В Беларуси растет количество детей с аутизмом
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За последние 5 лет в Беларуси количество детей с аутизмом выросло в 2,4 раза. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич, передает БЕЛТА. Об этом чиновник заявил во время совещания с председателем Совета Республики Натальей Кочановой.
Всего в Беларуси находится на учете 2770 детей с аутическим расстройством. Согласно мировой статистике, в мире каждый из 160 новорожденных имеет такое заболевание.
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