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Профилактика

В Беларуси расширяется использование RFID-меток для учета баллонов сжиженного газа

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В Беларуси расширяется использование RFID-меток для учета баллонов сжиженного газа

В Беларуси расширяется использование RFID-меток для учета баллонов сжиженного газа. Такое заявление сделали в пресс-службе Министерства энергетики. Об этом информирует БЕЛТА.

«Маркировать метками радиочастотной идентификации 50-литровые баллоны сжиженного газа будет УП "Мингаз". Такое решение приняли на заседании технического совета с участием представителей предприятия», — рассказали в пресс-службе.

Маркировка позволяет отслеживать весь маршрут передвижения баллонов сжиженного газа: от их производства до поставки потребителю. При этом обеспечиваются эффективный контроль за состоянием баллонов, их оперативный учет и распределение.

Ранее пилотный проект по внедрению системы RFID-маркировки был успешно реализован на Могилевской газонаполнительной станции, что позволило полностью автоматизировать процесс наполнения баллонов и их доставки населению.

Планируется, что инновационные проекты в этой сфере будут выполняться и в других регионах страны.

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